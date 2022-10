Una balza dell abito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una balza dell abito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOLANT

Significato/Curiosita : Una balza dell abito

Vesti. solitamente le balze servono a decorare un abito e/o rinforzare lo stesso. la parola "balza" deriva dal latino baltea, plurale di balteum, che...

volant è un comune (borough) degli stati uniti d'america, situato nello stato della pennsylvania, nella contea di lawrence.

Celebre romanzo di balza c; Papà __, romanzo di balza c; Sono perdute in un capolavoro di Honorè de balza c; Fanno rimbalza re... le accuse; I fratelli dell e mogli; La Gianna dell a canzone; Alture più basse dell e colline; I tipici antipasti dell a cucina spagnola; Soprabito bianco dei medici; Indossa l abito di luce; L abito del maggiordomo; La lunga coda di un abito che tocca terra;