Il triangolo con tutti i lati diversi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il triangolo con tutti i lati diversi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCALENO

Significato/Curiosita : Il triangolo con tutti i lati diversi

Geometria, si definisce triangolo isoscele un triangolo che possiede due lati congruenti. vale il seguente teorema: "un triangolo è isoscele se e solo se...

Laterale del collo. i muscoli scaleni si distinguono in: scaleno anteriore; scaleno medio; scaleno posteriore. hanno origine dal processo trasverso delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con triangolo; tutti; lati; diversi; Lo è un triangolo con due lati e due angoli uguali; Segmento che parte da un vertice del triangolo ; I lati del triangolo ; Con l ipotenusa formano il triangolo rettangolo; Si imbarcò con tutti gli animali; Hanno tutti un ventisette; tutti gli utensili necessari; Guarisce tutti i mali; Espressione lati na per una confidenza segreta; Relati va a una popolazione o a una cultura; La Bibbia tradotta in lati no da san Girolamo; Figura geometrica con i lati disuguali; Opera letteraria che mescola stili e linguaggi diversi ; Costituita da elementi tutti diversi fra loro; La Rai ne ha diversi televisivi; Nello spezzato sono diversi dalla giacca; Cerca nelle Definizioni