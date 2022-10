Trasmissibile come l influenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasmissibile come l influenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VIRALE

Significato/Curiosita : Trasmissibile come l influenza

Morti, l'influenza asiatica del 1957, l'influenza di hong kong del 1968, 1977 influenza russa, la febbre suina del 2009-2010 (meglio nota come malattia...

(mrna) virale dai geni "early" (con eccezioni per i virus rna a senso positivo), la sintesi proteica virale, il possibile montaggio delle proteine virali, quindi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con trasmissibile; come; influenza; trasmissibile di padre in figlio; Influenza trasmissibile dai volatili agli umani; Un cavaliere come rodando di Carlo Magno; Un gioco come la pétanque provenzale; Licenziato come un allenatore; Ha Quito come capitale; È dominato dall influenza politica di un altro Paese; Principio d influenza ; Grave influenza del primo dopoguerra; Ha influenza sul costo; Cerca nelle Definizioni