La tipica bevanda spagnola a base di vino e frutta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tipica bevanda spagnola a base di vino e frutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SANGRIA

Significato/Curiosita : La tipica bevanda spagnola a base di vino e frutta

Il vino è una bevanda alcolica, ottenuta dalla fermentazione (totale o parziale) del frutto della vite, l'uva (sia essa pigiata o meno), o del mosto. nel...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sangria (disambigua). la sangria (in spagnolo sangría) è una bevanda alcolica a base di vino, spezie e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con tipica; bevanda; spagnola; base; vino; frutta; Una tipica montagna etiopica; Pianta con caffeina tipica del Brasile; La tipica frittata di patate degli spagnoli; tipica bevanda alcolica scozzese; bevanda nipponica; Profumata bevanda ; Tipica bevanda alcolica scozzese; bevanda a base di frutta pressata; I caratteristici antipasti della cucina spagnola ; Una regione spagnola ; Città spagnola sulla Costa del Sol; La Cruz diva spagnola del cinema; Nota ricetta tedesca a base di cavolo fermentato; Calcolare in base a una o più variabili matematiche; Quello di Bajkonur è la più vecchia base di lancio di veicoli spaziali; Era una materia di base per molte segretarie; Un tipico vino rosso delle Marche; Isola portoghese rinomata per un vino ; Noto vino siciliano; Ovino sfondatore; Si sfrutta no con centrali idroelettriche; Vele __: nel gergo marinaro, orientate per sfrutta re al meglio il vento; Energia sfrutta ta dagli impianti fotovoltaici; Bevanda a base di frutta pressata; Cerca nelle Definizioni