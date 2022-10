Lo è un terreno in cui abbondano sali solubili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un terreno in cui abbondano sali solubili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALOIDE

Significato/Curiosita : Lo e un terreno in cui abbondano sali solubili

Nell'italia nordorientale i terreni sono troppo ricchi di sali solubili (aloidi) per permettere una buona crescita della calluna, per cui nelle zone calcaree... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

