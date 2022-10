Termine popolare per indicare un ciclomotore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Termine popolare per indicare un ciclomotore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MOTORINO

Significato/Curiosita : Termine popolare per indicare un ciclomotore

Piegato a 90° con la mano rivolta verso l'alto. per quanto riguarda la bicicletta od il ciclomotore, in u.s.a. il braccio dev'essere teso verso il basso...

Il ciclomotore (in lingua italiana anche motorino e cinquantino) è un veicolo simile ad una bicicletta, spesso dotato di pedali (con trazione a catena)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con termine; popolare; indicare; ciclomotore; Il termine con cui in italiano chiamiamo il laptop; Al termine , in conclusione; termine francese che significa fascino; termine di legge; La popolare Angiolini; Allegra festa popolare ; Un membro del ceto popolare nell antica Roma; Il regista di una popolare trilogia di Batman; Un altro modo di indicare una vendita al dettaglio; Un altro modo per indicare la pallavolo ing; Sul documento di identità può indicare se un cittadino è celibe o coniugato; Possono indicare la misura dell area... in breve; Ha prodotto il famoso ciclomotore Ciao; Scooter, ciclomotore ; Piccolo ciclomotore con pedana centrale; Il ciclomotore della Piaggio prodotto dal 1967; Cerca nelle Definizioni