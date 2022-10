Il termine con cui in italiano chiamiamo il laptop - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il termine con cui in italiano chiamiamo il laptop. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PORTATILE

Significato/Curiosita : Il termine con cui in italiano chiamiamo il laptop

portatile – una tipologia di personal computer portatile – una tipologia di telefono mobile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Al termine , in conclusione; termine francese che significa fascino; termine di legge; Lavoratore assunto con contratto a termine ; Celebre filosofo italiano ; Un grande attore italiano ; Noto giornalista italiano ; Tra Alberto e Rosa nel nome di un noto letterato italiano ; Il nome con cui noi chiamiamo il Lie detector; È integrata nei laptop ing; Il computer portatile detto anche laptop ing;