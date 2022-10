Il tamburo ai piedi del batterista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tamburo ai piedi del batterista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRAN CASSA

Significato/Curiosita : Il tamburo ai piedi del batterista

Da tamburi, piatti e altri strumenti a percussione disposti in modo tale che possano essere suonati da un solo musicista, detto batterista. i tamburi che...

Bass drum o anche kick drum (poiché, prima dell'invenzione del pedale per cassa, la grancassa veniva usata col piede e il termine inglese per calcio è kick)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

