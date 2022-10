I suoi fiori sono le mignole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I suoi fiori sono le mignole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OLIVO

Significato/Curiosita : I suoi fiori sono le mignole

Raggruppati in numero di 10–15 in infiorescenze a grappolo, chiamate "mignole", sono emessi all'ascella delle foglie dei rametti dell'anno precedente. la...

(disambigua). disambiguazione – "olivo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi olivo (disambigua). l'olivo o ulivo (olea europaea l., 1753)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

