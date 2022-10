Il suo nome si anagramma in Teodora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo nome si anagramma in Teodora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DOROTEA

Significato/Curiosita : Il suo nome si anagramma in teodora

Significati, il quadrato di sator si potrebbe intendere come un anagramma anfibologo, contenente volutamente più chiavi di lettura che si rivelavano differentemente...

Significati, vedi dorotea (disambigua). dorotea è un nome proprio di persona italiano femminile. ipocoristici: tea, dora maschili: doroteo ipocoristici: teo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Il nome di Modugno; Il nome dell ultimo re visigoto di Spagna; Ilulia antico nome di un noto Comune piemontese; Tra Alberto e Rosa nel nome di un noto letterato italiano; anagramma di poster che è un tempo musicale veloce; anagramma di Socrate, che fu governatore del Lazio; La città anagramma di Tokyo; Un anagramma di barili; I sudditi di teodora ;