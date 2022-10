La sua carrozza si trasforma in zucca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua carrozza si trasforma in zucca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CENERENTOLA

Significato/Curiosita : La sua carrozza si trasforma in zucca

Cenerentola, la fata madrina trasforma una zucca in carrozza, così da permettere a cenerentola di recarsi al ballo apokolokyntosis, che in greco antico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cenerentola (disambigua). cenerentola, o cenerella, è una fiaba popolare originatasi probabilmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con carrozza; trasforma; zucca; Una carrozza d una volta; carrozza a quattro ruote guidata da cavalli; Le braccia della carrozza ; carrozza ferroviaria; Un forno impiegato per trasforma re la ghisa in acciaio; trasforma l uva in bianco o rosso; trasforma zione da stato gassoso a liquido; Scienza che voleva trasforma re i metalli in oro; Strumento costituito da zucca cava con sassolini; Quella di una nota favola era una zucca ; Quello di zucca è buono tostato; Nella zucca e nella melanzana; Cerca nelle Definizioni