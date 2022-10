.Strutture per anziani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: .Strutture per anziani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RSA

Significato/Curiosita : .strutture per anziani

I centri diurni per anziani sono strutture che offrono vari servizi di natura socio-assistenziale alle persone della terza età. hanno la finalità di essere...

In crittografia la sigla rsa indica un algoritmo di crittografia asimmetrica, inventato nel 1977 da ronald rivest, adi shamir e leonard adleman utilizzabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con strutture; anziani; Conservano strutture sotto l Aventino; Le presunte strutture viste da Schiaparelli sul Pianeta Rosso; strutture emisferiche; Grosse strutture merlate; Reparto ospedaliero dedicato ai più anziani ; Azioni scorrette di soldati con più anziani tà; Si prendono cura degli anziani ; I loro lavori attraggono gli sguardi degli anziani ; Cerca nelle Definizioni