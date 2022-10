Lo stipendio di un dipendente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stipendio di un dipendente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SALARIO

Significato/Curiosita : Lo stipendio di un dipendente

La cessione del quinto dello stipendio, o più semplicemente cessione del quinto, è un particolare tipo di prestito personale previsto in italia, che consiste...

Lavoratori o disoccupati, vedi reddito minimo garantito. voce principale: salario. il salario minimo, nel diritto del lavoro, è la più bassa remunerazione o paga... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con stipendio; dipendente; Attività che permette di guadagnare uno stipendio ; Si può fare di un quinto del proprio stipendio ; Incarico o stipendio che dura per tutta la vita; Forma di prestito: cessione del __ dello stipendio ; Piccola casa indipendente con giardino; La sua parte orientale si è resa indipendente dall Indonesia; Lo rese indipendente Eamon De Valera; Ha nel proprio organico almeno un dipendente subordinato; Cerca nelle Definizioni