Sterili per la siccità - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ARIDI

Sterili per la siccita

Esposto ad arature profonde che finivano per distruggere l'erba che ne assicurava l'idratazione. durante la siccità, il suolo si seccò diventando polvere...

Avere spine opuntia ficus-indica si ebse inoltre negli ambienti aridi e semi-aridi dell'asia (india e ceylon) e dell'emisfero sud, in particolare in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con sterili; siccità; sterili , privi di germi; sterili zzate; Distese sterili e incolte; Le operaie sono sterili ; La terra colpita da siccità ; Asciutto per la siccità ; Improduttivi per la siccità ; Può comprometterlo la siccità ; Cerca nelle Definizioni