Stare senza fare niente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stare senza fare niente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OZIARE

Significato/Curiosita : Stare senza fare niente

Ma, in un momento d'ira nel trovare dumuzi, il suo compagno, intento a oziare e non a preoccuparsi per la sua assenza, lo condanna a prendere il suo posto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con stare; senza; fare; niente; Acquistare una nuova forma; Tale da destare raccapriccio; Uno che sta dove non deve stare ; Restare troppo sotto le coltri; Il cantautore genovese di senza fine; Tradisce la presenza dei ladri; Ride senza una ragione; Fare senza costrutto; Persone non in grado di fare qualcosa; Può fare la fortuna di un film; Ama fare le immersioni; fare senza costrutto; Il niente che... ne va plus; È niente per gli Spagnoli; Convoglia al fegato il sangue proveniente dell intestino; Per niente numerose; Cerca nelle Definizioni