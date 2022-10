Squadra in inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Squadra in inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TEAM

Significato/Curiosita : Squadra in inglese

La nazionale di calcio dell'inghilterra (in inglese england national football team) è la selezione calcistica rappresentativa dell'inghilterra ed è posta...

Il termine team è la traduzione inglese di "squadra". team può avere diversi significati, di seguito riportati. fiume team – affluente del fiume tyne... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

