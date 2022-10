Lo sport di Shaun White e di Roland Fischnaller - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sport di Shaun White e di Roland Fischnaller. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SNOWBOARD

Significato/Curiosita : Lo sport di shaun white e di roland fischnaller

Coppa del mondo di snowboard 2013 è la diciannovesima edizione della manifestazione organizzata dalla federazione internazionale sci; è iniziata il 26...

Lo snowboard (dall'inglese snow "neve" e board "tavola") è uno sport invernale che viene praticato sulla neve, nato negli anni sessanta negli stati uniti;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

sport che può essere a 5; sport ivi da muri e schiacciate; Grossa nave per il trasport o del greggio; Furgone per trasport i; Il gruppo del white Album; La moglie di Walter white in Breaking Bad; Tutt altro che white ; Un famoso transatlantico della compagnia white Star Line; Un roland coreografo; roland o, insigne baritono; roland o della lirica; Nata a Saint-Germain-en-Laye il 5 uglio 1979, l ex-tennista francese è la nuova direttrice del roland Garros;