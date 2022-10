Sport che può essere a 5 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport che può essere a 5. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CALCIO

Significato/Curiosita : Sport che puo essere a 5

Il calcio a 5 è uno sport di squadra, derivato dal calcio, che ha avuto origine in uruguay, dove è tradizionalmente conosciuto come fútbol de salón (e...

calcio – sport di squadra calcio – sport di squadra inventato a firenze nel xiii secolo calcio – mossa del wrestling calcio – elemento chimico con simbolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

