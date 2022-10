Spesso ospita un allevamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spesso ospita un allevamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FATTORIA

Significato/Curiosita : Spesso ospita un allevamento

dove è stato introdotto sia come animale da allevamento, sia, in misura minore, come selvaggina. è un uccello di taglia medio-grande, la cui lunghezza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fattoria (disambigua). una fattoria è un insediamento rurale che comprende svariate strutture... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con spesso; ospita; allevamento; Si citano spesso con i fulmini; È spesso oggetto della cronaca scandalistica; spesso si accompagnano agli oneri; Pietra preziosa spesso nera; ospita no detenuti; ospita piante rare; ospita rono Tasso; Una zona che può essere inospita le o deserta; Un luogo di allevamento o coltura; Teca per l allevamento di rettili o anfibi; Il percorso che nei secoli ha dato vita all agricoltura e all allevamento ; allevamento di cavalli da corsa team di F1;