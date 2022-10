Spegne i piccoli incendi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spegne i piccoli incendi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESTINTORE

Significato/Curiosita : Spegne i piccoli incendi

Contenere il fuoco, ma un aereo cisterna lo scambia per un incendio secondario e lo spegne. l'equipaggio è quindi costretto a trasferirsi, ed eric manda...

All'operatore dell'estintore. ad esempio, un buon estintore a polvere polivalente da 6 kg di massa estinguente avrà classe 34a 233b; un buon estintore ad anidride... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

