La specialità olimpica con i vogatori in ginocchio a pagaia singola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La specialità olimpica con i vogatori in ginocchio a pagaia singola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : CANOA CANADESE

Significato/Curiosita : La specialita olimpica con i vogatori in ginocchio a pagaia singola

Entrambi i lati. la canoa canadese prevede una posizione in ginocchio ed una pagaia a pala singola con cui pagaiare su un solo lato. l'idea di usare la canoa...

Le mani. in senso più specifico si usa il termine canoa per indicare la sola canoa di tipo canadese. la parola è di origine caribica: nella lingua dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con specialità; olimpica; vogatori; ginocchio; pagaia; singola; specialità motociclistica; Una specialità medica; La specialità del fantino; Una specialità dell atletica pesante; Chi porta la fiamma olimpica ; I componenti della staffetta che reca la fiaccola olimpica ; Quella olimpica viene portata dalla Grecia; Una specialità olimpica ; Due _= vogatori e timoniere; Gare tra vogatori ; Ha due, quattro o otto vogatori ; Può avere 2, 4 o 8 vogatori ; Calze da donna che arrivano sopra il ginocchio ; Quella di matrimonio si fa in ginocchio ; Calzatura fino al ginocchio nomignolo dell Italia; Nel dito e nel ginocchio ; Gareggiano sfidandosi a colpi di pagaia ; Ha la pagaia ; Gareggia pagaia ndo; Canoe in cui si pagaia in ginocchio; Una singola persona; Nostre... al singola re; È anche singola re; La singola uscita di una rivista; Cerca nelle Definizioni