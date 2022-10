Lo spazio sacro attorno alle mura dell antica Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo spazio sacro attorno alle mura dell antica Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POMERIO

Significato/Curiosita : Lo spazio sacro attorno alle mura dell antica roma

Della città, quando romolo avrebbe innalzato le mura della roma quadrata, per segnare il confine sacro dell'urbs, ribattezzato pomerio, e ricoprirono un...

Il pomerio (in latino: pomerium o pomoerium) era il confine sacro e inviolabile della città di roma. a seconda dell'etimologia data alla parola, tuttora... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

