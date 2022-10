Sono un pericolo per le carene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono un pericolo per le carene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCOGLI

Significato/Curiosita : Sono un pericolo per le carene

Esplosivo, e la collega alla cima, sotto la carena della nave bersaglio, regolando la spoletta ad orologeria per le seguenti due ore e mezzo. dopo di che,...

Fauna adiacente a uno scoglio è composta da vari tipi di alghe, crostacei e molluschi. per l'azione dell'erosione marina, gli scogli possono diventare interamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

