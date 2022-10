Sono formati da lana svolta dalla matassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono formati da lana svolta dalla matassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GOMITOLI

Significato/Curiosita : Sono formati da lana svolta dalla matassa

Per piccole pezzature, da 40 a 500 grammi, per lavori hobbystici. matassa, in uso maggiormente nel passato, da 200 g. 2 kg, formato indispensabile per la...

Del gomitolo questa fascetta può essere di diversa fattezza e dimensione e prendere il nome di freccia o doppia freccia. è pur vero che gomitoli di cotone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con sono; formati; lana; svolta; dalla; matassa; sono pari nella fila; sono elencati nell indice; sono affini agli iris; Così sono le facce di bronzo; Pirata informati co; Un gigante dell informati ca; Percorsi formati vi; Una delle più vecchie aziende di informati ca al mondo; Una collana di note; Tessuto di lana rasata; Particolare tessuto di lana o di cotone; Fornisce una lana pregiatissima; svolta ... a destra; Maglia con collo alto e risvolta to; Si taglia svolta ndo all improvviso senza freccia; Cadono una volta svolta la propria funzione; Destituito dalla carica; Sradicato, tolto dalla sua locazione; Il Capponi ricordato dalla storia; Colla ricavata dalla resina; La fine della matassa ; L estremo della matassa ; Aggancia e guida il filo della matassa ; Come la matassa districata; Cerca nelle Definizioni