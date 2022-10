Sono esperti in lenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono esperti in lenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTTICI

Significato/Curiosita : Sono esperti in lenti

lenti (milano, ...) è una saggista italiana specializzata in letteratura fantastica, considerata un'esperta della saga di harry potter. laureata in giurisprudenza...

Comunemente impiegate nelle telecomunicazioni come mezzo trasmissivo di segnali ottici anche su grandi distanze ovvero su rete di trasporto e nella fornitura di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con sono; esperti; lenti; Lo sono i nomi non comuni; Lo sono gli atti che tendono a destabilizzare; Possono affollare la mente; Lo sono nel film Thelma e Louise; Relativo ad un governo di esperti ; esperti di capelli; esperti di alimentazione; Membri dell esercito esperti di ambienti montuosi; Buonissimi, eccellenti ; Rendono più succulenti gli arrosti; La Zeiss di binocoli e lenti ; Ritti, silenti e pronti agli ordini; Cerca nelle Definizioni