Sigla del Tempo medio di Greenwich - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla del Tempo medio di Greenwich. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TMG

Significato/Curiosita : Sigla del tempo medio di greenwich

L'ora media di greenwich (dall'inglese greenwich mean time, abbreviato in gmt) è la sigla che identificava il fuso orario di riferimento della terra. dal...

tmg – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di tomanggong (malaysia) tmg- o trimetilglicina, composto chimico derivato della glicina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con sigla; tempo; medio; greenwich; La sigla della Radiotelevisione svizzera; L A della sigla RAF; Riassume quanto fatto in cantiere sigla ; sigla del tasso ufficiale di riferimento; Si dice del tempo passato; Il Fabio di Che tempo che fa; Un granello di tempo ; Lo è il tempo per Foscolo; Tempo medio ; Nella storia c è quello medio ; Foglietto intermedio dell embrione; Il medio finisce con la scoperta dell America; Sono vicine in greenwich ; Quello di greenwich ha longitudine uguale a zero; La città del greenwich Village; Tempo Medio di greenwich ; Cerca nelle Definizioni