Servono per le auto se nevica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per le auto se nevica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CATENE

Significato/Curiosita : Servono per le auto se nevica

catene – film muto del 1917, regista sconosciuto, prodotto dalla "savoia film", torino catene – film del 1925 diretto da gennaro righelli catene (smilin'... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con servono; auto; nevica; Locale in cui si servono hamburger e patatine fritte; servono per vagliare; servono per il sidro; servono per prendere le misure; Un settore dell auto strada; Il Silone auto re di Fontamara; Gli sterzi delle auto mobiline; La Casa auto mobilistica della Micra; Il colore del cielo quando nevica ; I mezzi che entrano in azione prima delle nevica te; Si mettono alle gomme in caso di forte nevica ta; Servono per le auto quando nevica ; Cerca nelle Definizioni