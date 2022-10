Serpenti pericolosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serpenti pericolosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Serpenti pericolosi

Human deaths as of 2018", i serpenti sono tra gli animali che ogni anno provocano maggiori morti umane. precisamente i serpenti si trovano al terzo posto...

I cròtali (al singolare crotalo), talvolta chiamati anche piatti antichi, sono strumenti a percussione idiofoni a suono determinato, consistenti in piccoli...