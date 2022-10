Segni d affetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segni d affetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BACI

Significato/Curiosita : Segni d affetto

Rachitismo si trovano alterazioni del metabolismo osseo e della vitamina d. la vitamina d3 viene prodotta per il 90% a livello cutaneo dal colesterolo attraverso...

Quando si incontrano amici, ci si scambiano due baci porgendosi a vicenda entrambe le guance; il numero di baci può variare notevolmente. in francia il bacio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con segni; affetto; Il successore di Antonio segni al Quirinale; segni di unghiate; Libretto d assegni ; Lascia segni sul volto; Corrispondere l affetto ; Se non è un gesto d affetto , è un lago artificiale; Se non è un gesto d affetto , è un lago artificiale; affetto da un eccessiva bilirubina nel sangue; Cerca nelle Definizioni