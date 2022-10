Scrisse Vino e pane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse Vino e pane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SILONE

Significato/Curiosita : Scrisse vino e pane

pane, amore e fantasia è un film del 1953 diretto da luigi comencini. primo episodio della tetralogia pane, amore e…; gli altri sono pane, amore e gelosia...

Acquisito silone affondi le proprie radici nell'antichità del popolo dei marsi, considerata la memoria di personaggi antichi come quinto poppedio silone, condottiero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con scrisse; vino; pane; scrisse libretti d opera con Giacosa; scrisse un popolarissimo libro per ragazzi; Il Carl che scrisse Il generale del diavolo; Greene: scrisse il romanzo In viaggio con la zia; La tipica bevanda spagnola a base di vino e frutta; Un tipico vino rosso delle Marche; Isola portoghese rinomata per un vino ; Noto vino siciliano; Un bastone di pane o... d oro; La città campana in cui si fabbricano campane ; Il Christian di divertenti cinepane ttoni; Un tipo di pane indiano; Cerca nelle Definizioni