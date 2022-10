Sale dall acqua che bolle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sale dall acqua che bolle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VAPORE

Significato/Curiosita : Sale dall acqua che bolle

Di bolle gassose sulla superficie degli elettrodi, da cui possono essere raccolti. gilbert newton lewis ha isolato il primo campione di pura acqua pesante...

il termine "vapore" è utilizzato come sinonimo di vapore acqueo, anche detto "vapore d'acqua". dal punto di vista fisico, gas e vapore si distinguono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

