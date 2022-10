Riferito al luogo mitico posto all estremo settentrione e caro ad Apollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riferito al luogo mitico posto all estremo settentrione e caro ad Apollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IPERBOREO

Significato/Curiosita : Riferito al luogo mitico posto all estremo settentrione e caro ad apollo

Disabitata, alla sommità del colle detto temenites ("luogo sacro") sorgeva un tempio dedicato ad apollo. gli studiosi sostengono che esso fosse stato eretto...

Pitagora era chiamato dai crotoniati Apollo iperboreo. ecateo di mileto (vi secolo a.c.) colloca gli iperborei all'estremo nord, tra l'oceano (inteso come...

