Ricaricava la batteria dell auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricaricava la batteria dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DINAMO

Significato/Curiosita : Ricaricava la batteria dell auto

Prototipo era dotato di una turbina a gas, posta nel baule, che ricaricava le batterie. l'unità era composta da una turbina singolo stadio, monoalbero...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dinamo (disambigua). una dinamo è una macchina elettrica che trasforma un lavoro meccanico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

