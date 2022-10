Resistono ancora su molti ciclomotori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Resistono ancora su molti ciclomotori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : FRENI A TAMBURO

Significato/Curiosita : Resistono ancora su molti ciclomotori

Il freno a tamburo è costituito da un cilindro rotante (detto tamburo) solidale col sistema da frenare e da uno o più ceppi realizzati in materiale d'attrito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con resistono; ancora; molti; ciclomotori; Si dice di odori che... resistono ; resistono alla siccità; Tira su l ancora ; Un quarto d ora prima di morire era ancora in vita; Non ancora scadute; Un punto d ancora ggio; Situati a molti chilometri di distanza; Una bibita che molti ordinano amara; Per molti sono pantegane; Scorto tra molti ; È obbligatoria anche per i ciclomotori ; Portaoggetti per ciclomotori ; Cerca nelle Definizioni