C è quello equo e solidale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello equo e solidale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMMERCIO

Significato/Curiosita : C e quello equo e solidale

Commercio equo e solidale o commercio equo (o fair trade, in inglese) è una forma di commercio che ha lo scopo di garantire al produttore, e ai suoi dipendenti...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

È gustoso quello con i frutti di mare; Una frase con cui s intende il contrario di quello che si dice es: Che bella figura; quello in fiera è un gioco con le carte; quello di mare è conosciuto come attinia; Il più grosso è la sequo ia; Poco equo ; Protegge i produttori: commercio equo e __; equo all inizio; All..., ovvero in modo solidale ; Può essere equo-solidale ; Lavoratore non solidale con i colleghi scioperanti;