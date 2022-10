Quello duro e più adatto per la pasta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello duro e più adatto per la pasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GRANO

Significato/Curiosita : Quello duro e piu adatto per la pasta

Stabilimento raggiunge il quintale e mezzo di pasta di grano duro. le esposizioni internazionali rappresentano una preziosa occasione per consentire all'azienda di...

(disambigua). disambiguazione – "grano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi grano (disambigua). il grano o frumento, arcaicamente anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con quello; duro; adatto; pasta; C è chi passa per quello della cuffia; Si soffre quello d auto; quello che desidera l ingordo; quello dell aquila è inaccessibile; La perseveranza di chi tiene duro ; Se è amaro è duro da mandar giù; Un metallo molto duro ; Lo stile duro di certi romanzi gialli americani; Un indumento adatto a ogni genere; adatto sia ai maschi che alle femmine; Genere di film non adatto ai bambini; L olio più adatto per condire l insalata; Una impasta trice da cucina; Così è la pasta cotta in casseruola con poco brodo; Tipo di pasta friabile usata per torte dolci e salate; Varietà di pasta ; Cerca nelle Definizioni