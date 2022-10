Quella di Roma è San Giovanni in Laterano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di Roma è San Giovanni in Laterano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CATTEDRALE

Significato/Curiosita : Quella di roma e san giovanni in laterano

Milanese, vedi chiesa di san giovanni in laterano. la basilica di san giovanni in laterano, anche definita come la cattedrale di roma (nome completo papale...

Vescovo della diocesi. la locuzione "chiesa cattedrale" (ecclesia cathedralis in latino), o ellitticamente "cattedrale", deriva da "cattedra" (cathedra), perché... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

