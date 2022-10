C è quella greco romana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella greco romana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LOTTA

La lotta greco-romana è una disciplina di sport da combattimento nata in europa, il cui termine è stato coniato in italia. a differenza della lotta libera...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lotta (disambigua). la lotta (anticamente "lutta", dal latino lucta) consiste nel combattimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

