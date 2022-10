Può essere quadrata anche se è tonda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere quadrata anche se è tonda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TESTA

Significato/Curiosita : Puo essere quadrata anche se e tonda

Forma tonda; possono essere usati sia a secco che con l'aggiunta di acqua, e hanno una consistenza più dura dei rispettivi pastelli morbidi e delle crete...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi testa (disambigua). con testa, in anatomia, si indica la parte superiore del corpo di una persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con essere; quadrata; anche; tonda; essere di diverso parere; Pronti per essere mangiati; Idee che non possono essere attuate; L essere in corso di validità; È quadrata per i matematici; La radice quadrata di sessantaquattro; Uno Stato con la bandiera... quadrata ; Quello volitivo ha la forma quadrata ; Hanno da fare con la bianche ria; È detta anche fontanile; Il film di Iñárritu con Pitt e la Blanche tt; Era detto anche citaredo; Cifra... tonda ; Sassi arrotonda ti; Sedevano alla Tavola Rotonda ; Piccola stecca tonda polverosa per scrivere; Cerca nelle Definizioni