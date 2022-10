Può essere paglierino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere paglierino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Puo essere paglierino

Tossico; può essere facilmente identificato per via del suo odore sgradevole e perché la carne alla base del gambo è di colore giallo paglierino. di dimensioni...

Vedi giallo (disambigua). il giallo è uno dei colori dello spettro percepibile dall'occhio umano, classificato come "colore caldo". il colore giallo ha...