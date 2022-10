Può essere di anzianità o anticipata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere di anzianità o anticipata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENSIONE

Significato/Curiosita : Puo essere di anzianita o anticipata

Parlamentare, in base al conseguimento di alcuni requisiti di anzianità di permanenza nelle funzioni elettive. l'erogazione di un trattamento economico vitalizio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pensione (disambigua). la pensione è una obbligazione che consiste in una rendita vitalizia o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

