Provincia del Canada con Winnipeg capoluogo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provincia del Canada con Winnipeg capoluogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MANITOBA

Significato/Curiosita : Provincia del canada con winnipeg capoluogo

canada. le province e territori del canada sono tredici unità territoriali di primo livello della nazione, dieci delle quali sono chiamate province,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi manitoba (disambigua). il manitoba è una provincia del canada occidentale, nelle praterie canadesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

