Proiettile che produce schegge micidiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proiettile che produce schegge micidiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Proiettile che produce schegge micidiali

Delle botulotossine). per contaminazione delle schegge dovute all'esplosione delle bombe e dei proiettili (come nel caso della tetanotossina e della tossina...

Lo shrapnel è un tipo di proiettile per artiglieria, derivante il suo nome dall'inventore, il tenente britannico henry shrapnel, che lo mise a punto nel...