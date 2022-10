Prodotto con lo scopo di curare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prodotto con lo scopo di curare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FARMACO

Significato/Curiosita : Prodotto con lo scopo di curare

Un termine dal significato più ampio di «medicamento», che indica i prodotti usati a scopo terapeutico per curare le varie patologie mediche. il farmacista...

L'isola greca del dodecaneso ed ex possedimento italiano, vedi farmaco (isola). un farmaco è un prodotto di origine naturale o di sintesi che è in grado... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con prodotto; scopo; curare; Prezzo di promozione di un prodotto nuovo; Un prodotto per capelli; Un prodotto in cui eccelle Marsiglia; La versione sperimentale di un prodotto ; Il loro scopo è fare meta; Intenzione posta come scopo ; Accompagnare uno a scopo di difesa; Le associazioni senza scopo di lucro; Un metallo per curare i disturbi dell umore; Assicurare la nave al fondo; _ oblige, motto che ricorda i doveri da non trascurare ; Provano piacere nel procurare dolore; Cerca nelle Definizioni