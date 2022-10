Privo di scarpe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privo di scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCALZO

Significato/Curiosita : Privo di scarpe

Lomellino a produrre decine di milioni di scarpe esportate in tutto il mondo, guadagnandosi l'appellativo di "capitale della scarpa". ancora oggi il museo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi scalzo (disambigua). lo scalzo è la superficie laterale di una forma di formaggio, generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Un elemento della compagnia privo d iniziative; Si dice di un territorio privo di corsi d acqua; Il tipico copricapo marocchino privo di tesa; privo , in particolare di aspetti negativi; Famoso proverbio: __ scarpe grosse e cervello fino; Nei piedi e nelle scarpe ; Come le scarpe non uguali; Il gonnellino indossato con speciali scarpe tte;