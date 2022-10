Le prime in affanno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le prime in affanno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AF

Significato/Curiosita : Le prime in affanno

Sintomi da lei lamentati (tremori agli arti, dispnea, nausea e sensazione di affanno) sembrerebbero suggerire invece che la donna soffrisse di attacchi di panico...

Tranvia altdorf-flüelen af – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) del veicolo multiuso af – codice vettore iata per air france af – codice iso 639-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

