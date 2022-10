Preserva... dalle sventure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preserva... dalle sventure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TALISMANO

Significato/Curiosita : Preserva... dalle sventure

Un talismano è un oggetto, solitamente di piccole dimensioni, a cui vengono attribuite proprietà magiche, propiziatorie e portafortuna. il talismano, pertanto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con preserva; dalle; sventure; Usate per preserva re il parquet; Chi la cura si preserva ; Quello afghano di Jam è preserva to dall Unesco; Custoditi, preserva ti; Piccolo e giovane uccello dalle piume gialle; Si levano dalle culle; dalle spalle fino al coccige; Sostanza dolce prodotta dalle api; Conforta nelle sventure ; La comportano le sventure ; La profetessa di sventure figlia di Priamo; Non l abbattono le sventure ; Cerca nelle Definizioni