Prefisso per inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso per inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ANGLO

Significato/Curiosita : Prefisso per inglese

In lingua inglese. ^ il sistema metrico fu introdotto nel 1795 con sei prefissi. le date indicate indicano il riconoscimento del prefisso con risoluzione...

La coppa anglo-italiana, nota anche come torneo anglo-italiano (in inglese anglo-italian cup o anglo-italian inter-league clubs competition), era una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con prefisso; inglese; Un prefisso da... ciclisti; prefisso come endo; Lo è il prefisso ri; prefisso che indica una ghiandola del collo; Paul, ex calciatore inglese ; Cane da ferma di origine inglese ; Formano un partito politico inglese ; La matematica inglese Lovelace; Cerca nelle Definizioni