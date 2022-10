Predicarono in tempi remoti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Predicarono in tempi remoti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : APOSTOLI

Significato/Curiosita : Predicarono in tempi remoti

Che riportano "ed essi uscirono e predicarono ovunque" (mc 16,20), "il vangelo che avete udito, che sia proclamato in tutte le nazioni sotto questo cielo...

"dodici apostoli" e "apostoli" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi apostolo (disambigua), apostoli (disambigua) e dodici apostoli (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

