Praticare un buco nel terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Praticare un buco nel terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCAVARE

Significato/Curiosita : Praticare un buco nel terreno

Insieme in un letto, o un sacco a pelo fornirle cibo e bevande calde non alcoliche tenere la vittima sotto osservazione ed essere pronti a praticare la rianimazione...

Nella terra di mezzo si trova nelle profondità di moria, i nani dovettero scavare sempre più in profondità, fatto questo che destò il "flagello di durin"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con praticare; buco; terreno; Specialista nel praticare una particolare cura; Si può praticare anche correndo o pedalando; Svagarsi oppure praticare uno sport; Sport che si può praticare a due o a quattro; Componimento della poesia buco lica; buco , infossamento; Un buco che fa acqua; Nabuco donosor In giro per il mondo; Può esserlo un terreno ; terreno dei climi freddissimi sempre gelato; Un terreno occupato da piante come l Arundo donax; Piano che rispetto al terreno forma un angolo; Cerca nelle Definizioni